Ex-jogador Preto Casagrande reforça time de comentaristas do sportv

O ex-jogador Preto Casagrande é o novo comentarista dos canais sportv e Premiere nas transmissões de futebol. O novo contratado do Esporte da Globo já tem estreia marcada para amanhã, com o jogo entre Red Bull Bragantino e São José-RS, válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Os dois canais exibem o duelo a partir das 21h30 (horário de Brasília). O time de transmissão que vai marcar a estreia de Preto Casagrande terá a narradora Isabelly Morais e o também comentarista Alexandre Lozetti.

"Feliz e lisonjeado por essa grande conquista. Poder compartilhar todas as minhas experiências e vivências do esporte mais apaixonante do mundo ao lado deste time de grandes profissionais", disse Preto Casagrande na véspera da estreia.