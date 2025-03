Sportv exibirá documentário exclusivo 'Mulheres no Pódio' no 8 de Março

O sportv vai exibir com exclusividade no próximo sábado (8) o documentário 'Mulheres no Pódio', uma produção feita em parceira pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) com a Bushatsky Filmes. A exibição também será feita pelo Globoplay na internet e marca o Dia Internacional da Mulher. Na TV paga, o sportv mostra a partir das 21h (horário de Brasília).

A produção mostra a jornada de três atletas paralímpicas brasileira, conta suas histórias e mostra como o esporte transformou as vidas delas. A lançadora e arremessadora Tuany Barbosa, a halterofilista Mariana D'Andrea e a mesatenista Sophia Kelmer são as mulheres abordadas pelo filme e participam de debates com especialistas e equipes técnicas.

"As atletas são o coração deste filme. É o talento e a garra delas que nos inspiram e que ajudam a criar um legado para as novas gerações. Lançar o filme no dia 08 de março é um marco que celebra essas conquistas tão importantes. Que possamos ter cada vez mais mulheres competindo rumo aos pódios mundiais" , explicou o diretor da produção, André Bushatsky.