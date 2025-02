TV Globo vai transmitir estreia do Corinthians na Libertadores só para SP

A TV Globo escalou o narrador Everaldo Marques, acompanhado pelos comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro, para a missão de contar a história da estreia corintiana na competição.

Classificação e jogos Libertadores

O expediente de mostrar a fase preliminar, também conhecida no Brasil como "Pré-Libertadores", apenas para o estado do time brasileiro participante não é inédito. A Globo já fez isso com o Atlético-MG, em 2023, e com o Botafogo, em 2024, desde seu retorno às transmissões da competição continental.

Além do Globoplay, o portal ge também vai transmitir a partida do Corinthians, mas neste caso apenas para SP, com a mesma equipe, mas com um pré-jogo de 1h30 de duração e comandado pelos jornalistas Lara Gruppi, Rodrigo Coutinho e Carlos de La Rocha, além da participação do repórter Léo Lepri em Caracas.

A Globo não tem os direitos da Libertadores em plataformas pagas no atual ciclo de transmissões, por isso vai focar os esforços de sportv e Premiere na Copa do Brasil nesta semana. Nesta terça (18), os dois canais exibem as estreias de Atlético-MG e Vasco contra Tocantinópolis e União Rondonópolis, respectivamente. Na quarta, transmitem Santa Cruz-RN x Náutico e ASA-AL x Atlético-GO. Na quinta (20), o jogo transmitido será Olaria x ABC-RN.