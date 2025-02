Final com João Fonseca no ATP de Buenos Aires ganha transmissão na TV paga

A final com presença brasileira do tenista João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires vai ganhar transmissão também na TV por assinatura. A ESPN vai usar o canal ESPN2 para exibir com exclusividade o duelo contra o vencedor da outra semifinal, entre o argentino Francisco Cerúndolo e o espanhol Pedro Martínez.

A decisão está programada para ocorrer por volta das 16h (horário de Brasília) neste domingo (16). A trajetória de João Fonseca, que aos 18 anos e 5 meses se tornou o mais jovem tenista brasileiro a alcançar uma final de ATP na Era Aberta e o mais novo sul-americano desde José Acasuso em Buenos Aires no ano de 2001, vinha sendo exibida pelo Disney+, que também transmite a decisão de amanhã.

O feito foi confirmado hoje ao vencer o sérvio Laslo Djere por 7/6(3), 5/7 e 6/1 na semifinal. Fonseca também garantiu o primeiro lugar entre os brasileiros no ranking da ATP, ultrapassando Thiago Wild e alcançando a 74ª posição na lista geral.