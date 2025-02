Série do sportv escancara tensões da quase queda do Red Bull Bragantino

"No início de 2024, os nossos objetivos e metas eram poder fazer mais", reconhece o treinador no primeiro episódio. "Esta é uma equipe de Série A, é muito importante que isso possa acontecer de uma forma regular, de uma forma muito forte do que é esse posicionamento", dizia Caixinha, que já diagnosticava os altos e baixos do clube desde o acesso à primeira divisão, conquistado em 2019 ainda como Bragantino, mas já com a marca da Red Bull na camisa e o investimento da empresa.

A narrativa do primeiro episódio busca construir a ideia do que é o projeto do clube, a estrutura que os jogadores têm para trabalhar, falas elogiosas de atletas sobre Pedro Caixinha enquanto o português estava no comando do clube, uma análise do elenco nome a nome feita pelo treinador, e um clima tranquilo em um ambiente que vinha obtendo bons resultados e entrava em mais uma edição do Brasileirão falando em ser de novo um dos seis melhores da competição.

E o começo do Brasileirão mostrava isso como uma realidade atingível. Após as cinco primeiras rodadas, o Red Bull Bragantino ocupava a quinta colocação na tabela, com 9 pontos conquistados, 60% de aproveitamento. Não que isso significasse muita coisa, já que o líder era o Athletico Paranaense, com 10, mais tarde o time que disputaria o rebaixamento contra o Massa Bruta. No entanto, era um início promissor. Mas tudo começa a dar errado.

O primeiro indício é o rendimento ruim do time jogando fora de casa. Uma derrota para o Bahia na sexta rodada é o ponto de partida para mostrar esses problemas. As primeiras broncas de Caixinha no time são exibidas, um pequeno gostinho do que virá para quem acompanhar os capítulos seguintes, quando a tensão vai escalar e o time despencar na tabela do Brasileirão, principalmente após a paralisação do campeonato por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, em maio.

As cenas que antecipam os próximos episódios deixam uma curiosidade muito forte para ver e entender como o Red Bull Bragantino até chegou a dar esperanças para a torcida, mas foi parar na zona de rebaixamento, como Pedro Caixinha começou a ter problemas com jogadores, e até mesmo uma declaração de atleta dizendo que o treinador deveria ter sido demitido antes apareceu no clipe inicial. Como não ficar empolgado para conhecer esses bastidores, não é mesmo?

A série ainda promete mostrar o impacto das chegadas e saídas de jogadores na janela do meio do ano, o impulso final com a chegada de Fernando Seabra ao comando. Ao que tudo indica, vale muito a pena acompanhar a produção, principalmente por outra curiosidade natural que gera uma crise desse tamanho em um clube-empresa, que teoricamente deveria ser diferente nas ações de clubes tradicionais pressionados por torcidas gigantes e geridos muitas vezes por dirigentes amadores.