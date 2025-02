Como o surfe aproveita era de ouro do Brasil para chegar à TV Globo

"O que a gente tem (no surfe) é o esporte mais vencedor da década no Brasil. Não tem nada que se compare. Por uma coincidência, combina em um momento no qual a seleção brasileira (de futebol) não tem conseguido trazer grandes conquistas importantes, e isso causa inclusive alguma ansiedade no povo brasileiro, em relação à nossa expectativa de ver o Brasil ganhando, como já fizemos cinco vezes, e tendo como uma referência maior na América Latina a Argentina no futebol, o que é uma dor até maior", avaliou Martinho sobre o contexto atual.

O sucesso do Brasil, com a geração batizada de "Brazilian Storm" no começo da década passada e que se tornou muito vitoriosa com nomes como Gabriel Medina, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Adriano Souza (Mineirinho), entre outros, chamou atenção da Globo, que passou a transmitir a WSL no sportv e no Globoplay há três anos e agora acaba de renovar o contrato por mais quatro temporadas, levando já um evento para a TV aberta.

"A gente tem um contrato multiplataforma. Eles transmitem no sportv e no Globoplay, fazem uma cobertura no ge, o editorial é na TV Globo, e o 'fora da água' é no Canal Off. Esses cinco canais que (estão) nesse acordo ajudam a gente a ter conteúdo de surfe quase todos os dias do ano nas plataformas Globo. E isso é importantíssimo para um esporte como o nosso do ponto de vista não só do alcance, mas também da frequência", disse Ivan Martinho.

"Aquela decisão de colocar as disputas de medalhas do Gabriel e da Tati ao vivo, no horário nobre, foi uma decisão baseada em dados. Não foi uma aposta. Eles nunca fazem apostas em TV aberta, onde só entra o que é certeza que pode dar audiência. Aquelas conquistas do bronze do Gabriel e da Tati com a prata, até curiosamente com uma bateria em que o Gabriel ficou na maior parte boiando na água esperando a onda, e isso gerou bastante curiosidade e discussões nas redes. Naquele dia mais de 48 milhões de pessoas assistiram ao vivo ao nosso esporte", comemorou o presidente da WSL na América Latina.

Mas a estratégia na parceria com a Globo é baseada não apenas nos eventos e transmissões com conquistas de brasileiros, mas também em encaixar o surfe e seus atletas na grade dos canais de uma forma geral, explorando formatos e linguagem diferentes para chegar ao máximo de pessoas.

"A Globo ajuda a construir os ídolos, o que é muito importante. Nós podemos fazer com que outros atletas participem da programação no entretenimento, como já tivemos o Pedro Scooby no 'Big Brother', o Lucas Chumbo em 'No Limite'. Eles podem ir nos programas de entrevistas, Pedro Bial, Ana Maria Braga. E isso começa a colocar atenção (nos atletas) com um nível de projeção que nenhum outro canal é capaz de ter. E isso ajuda muito a gente a contar a história dos seres humanos por trás dos atletas, que é algo que cria conexão com as pessoas", afirmou Martinho.