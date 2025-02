Vitória da Record sobre Globo é recado: futebol é quem precisa se melhorar

Desde que a Globo passou a não ter mais domínio completo dos direitos de transmissão no futebol, a mídia esportiva em parte passou a adotar um discurso bastante perigoso de que nada funciona fora da maior emissora do país, aceitando como algo natural da vida as derrotas de competições como Libertadores e Paulistão para produtos como novelas, realities e qualquer outra coisa que estivesse passando na Globo. É como se o futebol devesse se contentar com a verdade absoluta de que precisa muito mais da Globo do que a Globo precisa dele. E isso não é verdade. Ambos precisam muito um do outro.

Tanto é que a Globo recentemente cedeu ao pagar R$ 850 milhões em média por ano à LFU para deter a maior parte do Brasileirão, já tendo acordado antes pagar pelo menos R$ 1,1 bilhão aos times da Libra na mesma competição. A LFU precisava da exposição da Globo, fato. Mas a Globo precisava dos jogos da LFU, outro fato. Um não anula o outro.

Voltando à questão da audiência, assumir que a Record só ganhou da Globo porque Corinthians x Santos tinha Memphis Depay x Neymar em campo carrega consigo uma verdade muito maior do que qualquer tentativa de diminuir o feito da emissora na audiência. Carrega o fato de que é o futebol quem precisa se melhorar como produto.

Se o Brasil tivesse uma liga unificada, em vez dessa aberração que é a divisão em blocos, se tivéssemos toda a organização do Brasileirão nas mãos dessa liga, e não de uma CBF que claramente não sabe como tratá-lo, se os clubes tivessem mais dinheiro para investir na contratação de outros nomes de peso, não seria possível aumentar a audiência também em outros jogos?

Logo que estreou no Santos, na semana anterior, Neymar fez a Record liderar entre 22h54 e 23h43 com um jogo do Peixe diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso jamais aconteceria anteriormente. Mas a presença de uma estrela desse porte fez a audiência chegar. A Record fez 13,4 de média nessa faixa, que teve Neymar em campo, enquanto a Globo amargava a vice-liderança com 10,8.

Embora na média do jogo ainda tenha ficado na vice-liderança, com 13 pontos contra 18 da Globo. Já era um indicativo de que a coisa ficaria mais pesada quando viesse o clássico com o Corinthians, o time de maior torcida no Paulistão, embalado por uma campanha excelente, já classificado, mas com estádio previsivelmente lotado e com o tal duelo Memphis x Neymar.