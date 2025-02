Libra terá mais jogos na estreia do Brasileirão; LFU domina última rodada

2 - A LFU vendeu os dela em pacotes, com um jogo por rodada na Record/YouTube, outro no Amazon Prime Video, e os demais na Globo (TV Globo, sportv e Premiere). O jogo que passará na Record/YouTube também pode ser exibido no Premiere, mas não na TV Globo e sportv. O duelo da Amazon é totalmente exclusivo dela.

Classificação e jogos Brasileirão

3 - A LFU tem 11 times na Série A (Corinthians, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Juventude, Mirassol, Sport e Ceará), portanto, tem 209 jogos.

4 - A Libra possui nove clubes na primeira divisão deste ano (Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino), por isso tem 171 jogos.

Vamos à primeira rodada, que será desmembrada entre 29, 30 e 31 de março. A CBF colocou na tabela seis duelos da Libra na primeira rodada: Flamengo x Internacional, Palmeiras x Botafogo, São Paulo x Sport, Red Bull Bragantino x Ceará, Grêmio x Atlético-MG e Bahia x Corinthians. A Globo fará o que quiser com essas partidas, distribuindo entre TV aberta, TV paga e PPV.

Os outros quatro jogos serão da LFU: Vasco x Santos, Cruzeiro x Mirassol, Fortaleza x Fluminense e Juventude x Vitória. Eles serão alvos de escolhas. Por exemplo, se a primeira escolha for da Record, ela pega um desses jogos, que vai passar também na CazéTV no YouTube. Se a segunda escolha for da Globo, ela poderá usar o jogo em qualquer uma de suas plataformas. Nesse exemplo, a terceira escolha seria da Amazon, cujo jogo sempre será exclusivo e não estará disponível nem no Premiere. O outro jogo não escolhido fica com a Globo em qualquer cenário.

Na última rodada, que definiu os campeões em 2023 e 2024, a LFU é quem terá a maioria dos jogos. Serão sete: Fluminense x Bahia, Botafogo x Fortaleza, Corinthians x Juventude, Mirassol x Flamengo, Internacional x Red Bull Bragantino, Ceará x Palmeiras e Sport x Grêmio. Mais uma vez, haverá rodízio de escolhas entre Amazon, Record e Globo. A Libra terá apenas três partidas, todas elas exclusivas das plataformas Globo: Santos x Cruzeiro, Atlético-MG x Vasco e Vitória x São Paulo.