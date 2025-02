Felipe Melo fecha com a Globo e será comentarista em programas do sportv

Felipe Melo já vai migrar para o mundo da televisão pouco depois de encerrar a carreira nos gramados. De acordo com apuração da coluna, o ex-jogador fechou contrato com a Globo e será comentarista nos programas do sportv, canal por assinatura da empresa. A estreia está prevista para acontecer ainda neste mês de fevereiro no programa 'Seleção sportv'.

Volante com passagens marcantes pela seleção brasileira, Juventus de Turim, Inter de Milão, Galatasaray, Fluminense, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, Felipe Melo fará sua primeira experiência como comentarista. Nesta semana, o jornalista Flávio Ricco já tinha antecipado as negociações entre o ex-atleta e a Globo.

"Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite com este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes que passei, eu chegue para somar neste outro grande time", disse o novo contratado da Globo.