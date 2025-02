'Efeito Neymar' terá primeiro teste em clássico na briga Record x Globo

Um novo capítulo do 'Efeito Neymar' será vivido hoje com o primeiro clássico do Santos com a presença do atacante após seu retorno ao futebol brasileiro. De quebra, o adversário será o Corinthians em um jogo com transmissão da Record na TV aberta, o que deve gerar outra batalha emocionante nos números do Ibope, como já aconteceu na semana passada quando a emissora de Edir Macedo exibiu a reestreia de Neymar no Peixe em um jogo contra o Botafogo-SP.

Corinthians e Santos se enfrentam hoje às 21h35 (horário de Brasília) em situações bem distintas. O Timão já está garantido de forma antecipada no mata-mata do Paulistão 2025, e sua briga agora é para manter a vantagem contra o Mirassol na disputa pela liderança da chave, que garante o mando da partida nas quartas de final. O Santos, porém, ainda disputa a vaga na próxima fase em um grupo que está embolado com Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino.

Mas o clássico tem um potencial ainda maior do que os três pontos e a situação de tabela indicariam. É também o primeiro encontro entre Memphis Depay e Neymar no futebol brasileiro. É um duelo com a presença do Corinthians, o time de maior torcida entre os paulistas, o que pode aumentar mais a audiência da partida. Na semana passada, a Record conseguiu média de 13 pontos no Ibope e atingiu pico de quase 15 com a transmissão de Santos 1 x 1 Botafogo-SP.