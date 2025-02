City x Real 'surpresa' vira presente da nova Champions a SBT e TNT Sports

O SBT, que está ainda iniciando uma nova fase após a contratação de Tiago Leifert como narrador e deixou de transmitir a última rodada da Champions na fase anterior por um detalhe contratual, ganhou mais um impulso para alavancar a audiência. Pela qualidade de jogo, a estreia de Leifert já tinha dado sorte com o duelo histórico entre Barcelona e Benfica, em janeiro.

Manchester City e Real Madrid são a expressão das vitórias de uma década, reúnem craques que estão tendo a missão de liderar o pós-CR7 x Messi no futebol europeu, e são treinados por dois nomes dos sonhos de qualquer torcedor da seleção: Guardiola e Carlo Ancelotti. Virou uma rivalidade a ponto de ser um mata-mata de Champions pela quarta vez seguida, a sexta na história.

O Real Madrid, maior campeão da história da Champions, com 15 taças, é também o atual vencedor do torneio, um título conquistado passando também pelo City nas quartas de final. Na temporada anterior, 2022/23, viu o sonho de mais uma taça escapar justamente ao ser eliminado pelo City na semifinal, quando o time inglês conseguiu rumar para o título inédito contra a Inter de Milão na grande final. Já era uma vingança da semi de 2021/22, quando o Real passou e abriu caminho para outro título.

Nas outras duas ocasiões nas quais Real e City se enfrentaram em mata-matas de Champions, o time espanhol venceu a semifinal de 2015/16, outra temporada que acabou em título para os merengues, enquanto os ingleses levaram a melhor nas oitavas de final de 2019/20, mas desta vez sem conseguirem ir adiante e parando no Lyon nas quartas.

Este é, portanto, o confronto mais precoce em um mata-mata de Champions para a dupla. Que só vai ocorrer porque o Real Madrid teve um início cambaleante, acabou ficando com a 12ª posição na fase de liga, e não conseguiu avançar diretamente para as oitavas, benefício reservado aos oito melhores times. Pior ainda foi a temporada do City até aqui, com a classificação conquistada apenas no segundo tempo do último jogo, contra o Club Brugge, em um 22º lugar. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas.

Engana-se quem pensa que a ocorrência deste duelo agora "mata" as chances de SBT e TNT Sports mais adiante. O vencedor de City e Real, por exemplo, vai esperar um sorteio para saber se pega Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final. Pode dar um clássico da capital espanhola, um confronto apertado contra o atual campeão alemão, sem falar nos outros times que estão esperando na fase seguinte por outros confrontos. O PSG, se passar pelo Brest neste playoff vai pegar Liverpool ou Barcelona.