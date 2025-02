Dérbi faz TNT ter maior audiência do Paulistão na TV paga desde 2016

A transmissão exclusiva do clássico entre Palmeiras e Corinthians, na última quinta-feira (6), rendeu ao canal TNT a maior audiência de um jogo do Paulistão na TV por assinatura desde 2016. De acordo com dados obtidos pela coluna, a emissora atingiu média de 10,12 pontos domiciliares com o empate em 1 a 1 entre os rivais paulistas.

O jogo foi marcado por um atraso de meia hora por causa da forte chuva que caiu sobre a região do Allianz Parque, palco do dérbi válido pela sétima rodada da fase de grupos do Paulistão 2025. Além da TNT, o confronto entre Palmeiras e Corinthians ficou disponível apenas na Max, streaming do mesmo grupo da TNT Sports.

O Palmeiras abriu o placar logo aos nove minutos com um gol de Maurício, mas o Corinthians empatou no fim do primeiro tempo, aos 43, com Yuri Alberto. O duelo ainda teve um pênalti perdido nos minutos finais pelo atacante Estêvão, do Palmeiras.