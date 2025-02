Saiba qual será o trunfo da Amazon nas transmissões do Brasileirão 2025

A presença da Amazon entre os detentores de direitos de transmissão será uma das principais novidades do Brasileirão 2025. A gigante de tecnologia entrou no futebol brasileiro no fim de 2021, quando acertou com a Globo um contrato de sublicenciamento da Copa do Brasil que desde então vem rendendo jogos exclusivos, atualmente 40 por temporada, na competição mata-mata. Agora, graças a um acordo com a LFU (Liga Forte União), serão mais 38 duelos com exclusividade no Campeonato Brasileiro.

Um pacote como este, que vai oferecer 78 jogos exclusivos na soma das duas principais competições nacionais de futebol no Prime Video, já seria um atrativo suficiente para que a Amazon se posicionasse no mercado de streaming com força em termos esportivos. Para além disso, a contratação de Galvão Bueno como narrador, anunciada recentemente, também foi uma demonstração do tamanho do investimento que a empresa está se dispondo a fazer no Brasil.

O Prime, vale lembrar, oferece também a NBA em seu pacote com a assinatura convencional, e em alguns dos próximos anos poderá transmitir inclusive as finais da liga de basquete dos EUA. Mas isso tudo ainda não é o maior trunfo em termos de Campeonato Brasileiro.