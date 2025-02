Record se deu mal com acordo Globo-LFU no Brasileirão? Saiba o que rolou

No dia 26 de abril de 2024, pelo menos quatro meses antes de a Record comprar o pacote de transmissões abertas, esta coluna publicou uma reportagem mostrando como a LFU venderia os direitos. Na época, as empresas interessadas receberam uma apresentação que mostrava um pacote "A", de plataformas abertas, e dois pacotes "B1 e B2" pensados para plataformas pagas. Veja o que escrevemos na época sobre esses pacotes:

"Serão dois pacotes iguais que foram originalmente concebidos para atender ao mercado de plataformas pagas. Mas as empresas que foram informadas sobre o modelo já receberam sinalização de que poderão usar como quiserem os jogos que comprarem".

Ou seja, estava claro que qualquer empresa poderia adquirir os pacotes B1 e B2, independentemente do uso em plataformas abertas ou fechadas. Daquele texto em diante, apenas duas mudanças aconteceram no formato da negociação: o pacote A foi vendido para duas empresas, e não apenas uma, com Record e YouTube compartilhando a mesma partida, e a reconfiguração dos pacotes B1 e B2, com a Amazon comprando apenas um jogo por rodada, e não o '2,25', deixando todos os duelos restantes no outro pacote.

Segundo: a Record terá a exclusividade em TV aberta de seu jogo, o que significa que a TV Globo não pode transmitir essa mesma partida. Nem mesmo o sportv poderá concorrer no mesmo duelo da emissora de Edir Macedo. O canal já tinha garantida a concorrência do YouTube com a CazéTV, que tem potencial muito maior de dividir audiência do que um PPV como o Premiere.

Terceiro: a Record está pagando entre R$ 200 mi e R$ 220 mi por ano pelo contrato de TV aberta, de acordo com apuração da coluna. Logo, não era de se esperar uma exclusividade total nesta mídia. A Globo vai pagar R$ 850 milhões (no cenário de 12 clubes na LFU, descontando R$ 100 mi para cada time a menos, como será o caso em 2025 com 11 participantes, ou eventualmente aumentando caso o bloco no futuro chegue a 13 times na Série A).

O resumo: em toda a história dessa negociação, a Record sabia o que estava comprando e quanto estava pagando. A Globo precisava muito do pacote da LFU não apenas para "salvar" o Premiere, mas também para compor várias vezes a chamada "divisão de praças" na TV aberta, de maneira que garanta sempre um jogo para São Paulo e outro para o Rio de Janeiro nas janelas tradicionais da emissora (domingos às 16h e quartas às 21h30).