Sportv terá série com bastidores do RB Bragantino em luta contra a queda

A temporada de 2024 do Red Bull Bragantino, que surpreendeu muita gente acostumada aos bons resultados do clube de Bragança Paulista desde a chegada da marca austríaca de energéticos por causa do desempenho ruim no Brasileirão e da salvação do rebaixamento apenas na última rodada, será tema de uma série que o sportv vai estrear no próximo dia 14.

Batizada como 'A Próxima Jogada', a produção dirigida pelo jornalista Marcelo Pizzi terá seis episódios e vai mostrar imagens inéditas de bastidores, treinos, jogos, entrevistas com dirigentes, jogadores e membros da comissão técnica, e contar como foi o atribulado ano de 2024 no Red Bull Bragantino.

A série é uma coprodução do sportv com a Beyond Films. O clube abriu as portas para as filmagens no Centro de Treinamento em uma temporada difícil, que teve a demissão do técnico Pedro Caixinha, hoje no Santos, já na reta final do Brasileirão.