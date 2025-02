Rede TV! vai exibir Super Bowl e transmitirá show de Kendrick Lamar

O Super Bowl terá exibição em TV aberta no Brasil pela quarta vez consecutiva com a RedeTV!, que assumiu as transmissões na edição realizada em 2022. A partida que definirá o campeão da atual temporada da NFL será realizada no próximo domingo (9) a partir das 20h30 (horário de Brasília) e vai colocar frente a frente Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. O famoso 'Halftime Show', o show do intervalo, terá apresentação do rapper Kendrick Lamar, estrela que dominou o Grammy 2025 com cinco prêmios.

Para a transmissão, que será exclusiva em TV aberta, a RedeTV! escala mais uma vez o narrador Marcelo do Ó, ao lado dos comentaristas Pedro Pinto e Veronica Teixeira, a Vevito. O time contará com presenças em Nova Orleans, sede do jogo, com o repórter Danilo Lacalle e os comentaristas Gabriel Golim e Pathy dos Reis. Eles vão registrar a expectativa das duas torcidas e os bastidores da decisão no Caesars Superdome.

Eagles e Chiefs já se enfrentaram na decisão realizada em 2023, também transmitida pela RedeTV!, quando o time de Kansas City venceu por 38 a 35. No ano passado, o Chiefs venceu o San Francisco 49ers por 25 a 22 e levou o bicampeonato da NFL. O Philadelphia Eagles venceu a liga uma vez, em fevereiro de 2018, quando superou o New England Patriots no Super Bowl LII por 41 a 33.