ESPN terá cobertura in loco e transmissão especial no Super Bowl; confira

Os canais ESPN terão cobertura especial para a 59ª edição do Super Bowl, que será realizada no próximo domingo (9) e vai decidir o título da temporada atual da NFL entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. A partida será realizada em Nova Orleans, para onde a Disney enviou uma equipe completa para a transmissão in loco. O evento começa às 20h30 e será exibido pelo canal ESPN 2, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

O time de transmissão contará mais uma vez com o narrador Fernando Nardini, acompanhado por Conrado Giulietti e Paulo Antunes, este último chegando às 14ª edição in loco do Super Bowl em sua carreira. Além da decisão do título da NFL, o evento também contará com o tradicional 'Halftime Show', o show do intervalo,desta vez com o rapper Kendrick Lamar.

A cobertura da ESPN terá mais de seis horas de programação dedicada ao Super Bowl no domingo. O 'SportsCenter Abre o Jogo' entra no ar às 18h30, com previsão de uma hora e meia de duração, comandado por Ari Aguiar, que estará acompanhado por Antony Curti, Eduardo Zolin, Weinny Eirado, Karize Brum, além das participações do time in loco.