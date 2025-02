Brasileirão terá rodadas com Galvão, Luis Roberto e Cleber Machado em 2025

Luis Roberto atualmente é o principal nome do esporte na Globo, assumindo as escalas que antes foram de Galvão Bueno, como jogos da seleção brasileira, eventos olímpicos, finais de Libertadores, entre outros. A voz do narrador continuará sendo ouvida nas partidas que a TV Globo vai exibir no Brasileirão. A empresa tem acordos válidos com os dois blocos de clubes, Libra e LFU, e vai manter o esquema de TV aberta com jogos nos domingos às 16h e nas quartas às 21h30.

Se entre 1998 e 2022 o público da TV aberta via cada rodada do Campeonato Brasileiro com apenas um deles, normalmente no esquema de divisão de praças (e Galvão Bueno ainda deixou de narrar o Brasileirão em 2012), agora será possível ver as transmissões em 2025 em horários diferentes e de jogos também diferentes com os três profissionais. Amazon, Record e TV Globo nunca terão o mesmo jogo na competição (o jogo da Record até passa no Premiere, mas não na Globo aberta).

É possível imaginar uma rodada com Galvão Bueno narrando um jogo na Amazon, que ainda não definiu seu dia e horário preferido, mas, por exemplo, em um sábado, depois ver outro jogo com Luis Roberto (dependendo da região) na TV Globo no domingo às 16h, e completar com Cleber Machado na Record às 18h30. Isso tudo é mais uma consequência das mudanças não apenas dos direitos de transmissão, que permitiram a chegada de novos players, mas também da própria Globo, que não segurou mais seus nomes clássicos do passado.