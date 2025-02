Supercopa: sportv alcança 13 milhões e lidera TV paga em dia de Fla campeão

A cobertura da Supercopa Rei, que teve o clássico carioca Botafogo x Flamengo e foi conquistada pelo time rubro-negro no último domingo (2), rendeu ao sportv a liderança geral do dia na TV paga com 66% mais audiência que o segundo colocado, o Viva. O canal esportivo da Globo alcançou 13,2 milhões de pessoas, de acordo com dados obtidos pela coluna.

O sportv ficou no ar com a temática de Supercopa entre 12h e 20h45, sendo líder de audiência na TV paga em 74% desse tempo. A liderança do canal durou até 21h, quando o Premiere 2 ultrapassou com a transmissão de Fluminense x Boavista pelo Campeonato Carioca.

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1 em jogo realizado no Mangueirão, em Belém. A partida ficou paralisada durante mais de uma hora no primeiro tempo por causa da chuva forte que caiu na capital paraense. O duelo reuniu os campeões nacionais da temporada passada. O Botafogo é o atual vencedor do Campeonato Brasileiro, enquanto o Rubro-Negro faturou a Copa do Brasil em 2024.