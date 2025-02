Brasileirão terá exposição inédita em TV aberta nos pontos corridos em 2025

No ano em que o formato de pontos corridos foi adotado, em 2003, a TV Globo era detentora de toda a competição e sublicenciava a Record para a exibição em sinal aberto. Naquela temporada, algumas rodadas principalmente a partir de julho tiveram duas janelas de transmissão em uma mesma rodada, aos sábados e domingos, mas isso também não foi regular durante toda a competição.

Classificação e jogos Brasileirão

A Record, enquanto parceira da Globo, era quase sempre obrigada a transmitir os mesmos jogos da emissora carioca. A exceção ocorria em algumas rodadas nas quais o canal de Edir Macedo podia exibir jogos normalmente do Santos para o estado de São Paulo, enquanto a Globo ficava com partidas envolvendo os grandes da capital. O Peixe vivia grande fase desde o ressurgimento com o título brasileiro de 2002 e era uma aposta interessante na época, chegando a ter 30 de seus 46 jogos exibidos em TV aberta para a região metropolitana de SP, de acordo com pesquisas feitas pela coluna.

O Brasileirão 2003 teve 68 jogos exibidos em TV aberta para São Paulo, mesmo tendo mais times (24) e consequentemente mais rodadas (46). Em 2004, com o mesmo tamanho de competição e os mesmos detentores, o número de partidas transmitidas caiu para 58. E vale lembrar: não era possível ver todos esses jogos, já que em várias ocasiões aconteciam transmissões de partidas diferentes de forma simultânea entre Globo e Record, por volta de 21h45 nas quartas-feiras e nas tardes de domingo, às 16h.

Em 2005, com a redução de participantes na Série A para 22 times, e de rodadas para 42, o número de jogos diferentes também caiu, chegando a 51. Ainda era o mesmo esquema com Globo e Record parceiras, e o canal paulista teve oito jogos exclusivos no modelo de simultaneidade com as transmissões da detentora original.

No ano seguinte, 2006, o Brasileirão chegou ao formato atual, com 20 clubes e 38 rodadas. A oferta gratuita também foi reduzida, chegando a 45 partidas em São Paulo. A Record, em seu último ano até hoje na competição, teve apenas seis jogos exclusivos. Destaque para o fato de que pela primeira vez desde o início do sublicenciamento, ainda no mata-mata, em 2002, a Record teve um jogo exclusivo do Corinthians liberado pela Globo. Isso só aconteceu porque o duelo diante do Fluminense, realizado no dia 16 de agosto, caiu na mesma faixa horária da final da Libertadores entre Internacional e São Paulo, jogo que foi prioridade na Globo.

Em 2007, com a entrada da Band no modelo de sublicenciamento em substituição à Record, novamente uma queda na oferta, chegando a 41 partidas. A Globo já padronizava a transmissão de apenas um jogo por rodada, e a Band teve três jogos exclusivos, todos do Santos, e sempre nos mesmos horários de outros duelos da emissora carioca.