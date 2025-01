LFU aumenta valor de direitos em 55% com novos contratos do Brasileirão

Em 2024, a média de arrecadação por participante da Liga Forte União ficou em R$ 92 milhões. Neste ano, mesmo com o redutor, a média ficará em cerca de R$ 143 mi, mantendo o patamar de 55% de crescimento nesse critério.

Vários clubes da LFU terão um desconto de acordo com o percentual vendido a investidores, e isso deve reduzir o valor final recebido ao longo de cada ano entre 10% e 12%. Mas a comparação com o ano passado também tem o "porém" de que os times antecipavam cotas com a Globo e nem sempre recebiam as quantias cheias quando comparada a projeção de ganhos com o valor efetivamente arrecadado no balanço anual.

O aumento da quantia total da negociação indica uma valorização dos direitos de transmissão. No ano passado, o Brasileirão arrecadou ao todo R$ 2,1 bilhão com a Globo, e agora a soma de Libra e LFU deve ultrapassar R$ 2,8 bi. O Corinthians foi o time da LFU que mais gerou dinheiro no contrato com a Globo em 2024, levando R$ 210,5 milhões. O Flamengo foi o time que mais ganhou na Libra e no ranking geral, com R$ 274 milhões.