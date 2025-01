Como domingo será 'treino' para o Brasileirão com futebol na Globo e Record

O próximo domingo (2) vai ser uma espécie de "treino" para o torcedor se acostumar ao que será rotina a partir do início do Brasileirão no fim de março: futebol ao vivo na TV Globo e na Record, em sequência, entre 16h e 20h30 (horário de Brasília). Isso porque a Supercopa Rei, entre Botafogo e Flamengo, e o Paulistão, com Guarani x Palmeiras, formarão uma espécie de rodada dupla na qual basta mudar de canal para manter o esporte como atração na televisão dominical.

A Globo transmite com exclusividade a disputa do primeiro título nacional da temporada. O Botafogo, campeão brasileiro de 2024, enfrenta o Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil do ano passado. O vencedor leva a Supercopa Rei de 2025. Esse nome da competição foi adotado no ano passado em homenagem a Pelé, anteriormente o torneio se chamava Supercopa do Brasil. A partida será realizada no Mangueirão, em Belém, às 16h. Essa é a faixa tradicional do futebol na TV Globo.

Na Record, o futebol será na faixa que a emissora adotou como sua ainda no Paulistão do ano passado. Neste domingo, o duelo exibido será Guarani x Palmeiras, válido pela sexta rodada da primeira fase da competição, com início às 18h30. Esse horário tem ajudado muito a emissora de Edir Macedo a tirar audiência da Globo, sim, mas principalmente a ganhar bem do SBT, com quem disputa o segundo lugar no Ibope na média geral.