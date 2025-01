Copinha faz sportv alcançar 12,3 milhões e liderar TV paga em 33 jogos

O canal ainda comemora o fato de que 33 dos 53 jogos alcançaram a liderança geral de audiência da TV por assinatura, ou seja, 58% das transmissões no topo do ranking. Entre os canais esportivos, o sportv liderou em 43 partidas, 75% do total.

A Copinha teve 128 times participantes e foi decidida no Mercado Livre Arena Pacaembu com uma vitória de virada do São Paulo por 3 a 2 sobre o Corinthians. O Tricolor conquistou o torneio pela quinta vez em sua história. O Timão segue como o maior campeão da competição, com 11 taças.