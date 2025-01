Paulistão 2025 terá novo pacote de PPV: veja como ficam as transmissões

"Há anos, a Federação Paulista de Futebol e a LiveMode vêm inovando no modelo de distribuição dos nossos campeonatos, e a construção do Paulistão + é mais um case que construímos para amplificar ainda mais o alcance do Paulistão Sicredi. É uma satisfação enorme fecharmos a parceria com UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, para distribuir esse pacote premium do maior estadual do país para dezenas de milhões de torcedores acompanharem por todo Brasil", disse o vice-presidente executivo de Comunicação e Marketing da FPF, Bernardo Itri.

O Paulistão segue com a Record, que transmitirá 16 partidas ao vivo, uma por rodada na primeira fase, uma das quartas de final, uma das semifinais, e os dois jogos da final. O YouTube também vai transmitir a competição por meio da CazéTV, que terá 26 jogos. A TNT Sports mantém o formato de 28 partidas, sendo 13 completamente exclusivas.