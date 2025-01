Leifert é nova chance de dar 'cara' ao futebol do SBT, mas problema é outro

Nessa época, a escolha de Téo José juntou o útil ao agradável. O narrador tinha história com o SBT, onde foi o principal nome das bem-sucedidas transmissões da Indy (ou Fórmula Mundial) entre 1995 e 2000 e também atuou algumas vezes no futebol, e estava no Fox Sports em plena época de fusão com a ESPN. O casamento era questão de tempo e deu muito certo.

O SBT deu muita sorte não apenas ao ver cair em seu colo a chance de transmitir a Libertadores a partir de setembro de 2020 e ocupar o resto do período de contrato que era da TV Globo até 2022, como também ao se deparar nesse tempo com três finais 100% brasileiras na competição, com os títulos do Palmeiras sobre Santos e Flamengo, nas edições de 2020 e 2021, respectivamente, e do Flamengo sobre o Athletico Paranaense em 2022.

Téo José representava esse SBT mais raiz, era a "cara" da emissora do passado, mas mesmo assim o canal não conseguia imprimir uma marca realmente notável no futebol de hoje. Não por causa do narrador, dos comentaristas, repórteres, nada disso. O formato do futebol de hoje é mais engessado, todas as competições que o SBT transmite nacionalmente desde 2020 são torneios com geração de imagens centralizada na organização, com regras bem definidas, não dá mais para ser criativo como era o SBT dos anos 1990.

Naquela época, quando Téo integrava uma equipe composta ainda por outros nomes da narração como Nivaldo Prieto, Silvio Luiz, Luiz Alfredo, Osmar de Oliveira e Oscar Ulisses em diferentes anos da década de 1990, e ainda comentaristas do porte de Orlando Duarte e Juarez Soares, o SBT tinha mais liberdade para criar e ousar. Quem viveu aquela época se lembra bem das vinhetas de gol, da interação de narradores com as imagens na tela, do clima mais descontraído.

Só que o SBT parou no tempo após uma decolagem gigante vivida em 2021, ano em que conseguiu a Copa América com exclusividade em TV aberta, com direito a uma final Brasil x Argentina, e mostrou as duas finais do Palmeiras contra Santos e Flamengo na Libertadores, e que o canal também resgatou para esta mídia a Champions League. Depois disso, pouca coisa veio no mercado para o canal.

Em 2022, o SBT perdeu para a TV Globo a concorrência promovida pela Conmebol para os direitos da Libertadores em TV aberta no ciclo 2023-2026, e teve que se contentar com a compra da Copa Sul-Americana nesse período. A Champions League, com modelo de negociação diferente, foi renovada para o período entre as temporadas 2024/25 e 2026/27 só depois de muita negociação e da aprovação da TNT Sports, detentora exclusiva dos direitos no país.