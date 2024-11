Como a Amazon montou com Rômulo e Bulgarelli o 'time dos sonhos' para a NBA

Quando a Amazon despontou no Brasil como compradora de direitos de transmissão, dois grandes movimentos foram deflagrados: a aquisição da Copa do Brasil, como sublicenciada da Globo, e o acordo com a NBA. No caso da maior liga de basquete do mundo, o projeto do streaming Prime Video logo começou a ganhar corpo com a montagem de um time que reunia nomes bem conhecidos dos fãs da modalidade na TV por assinatura, o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli, ambos ex-ESPN.

Bulgarelli foi um dos primeiros nomes a se juntar ao time, ainda no começo do projeto, em outubro de 2022. Rômulo chegou em fevereiro do ano seguinte. Desde então, a dupla já viveu momentos inéditos em ambas as carreiras, principalmente com viagens para coberturas in loco, o principal ponto destacado pelos profissionais em uma conversa por videoconferência de quase uma hora com a coluna na última semana.

Rômulo e Bulgarelli também falaram sobre outras mudanças profissionais que ocorreram a partir da ida para a Amazon, e da empolgação com o futuro contrato de direitos de transmissão que vai mudar a forma como as finais serão exibidas no Brasil nos próximos anos. Além deles, o time do Prime Video é formado por outros nomes importantes, como Alana Ambrosio, Marcelo Gomes, e Estevan Ciccone.