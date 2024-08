Saiba onde assistir às Paralimpíadas de Paris-2024 na TV e internet

A TV Globo vai transmitir ao vivo apenas as competições do futebol de cegos nas semifinais e finais, caso haja a presença do Brasil, que venceu todas as disputas desde a inclusão da modalidade no programa paralímpico em Atenas-2004. Everaldo Marques já foi escalado como narrador para esses eventos, com o ex-jogador Ricardinho, campeão do mundo com a seleção brasileira de futebol de campo em 2002, como comentarista.

Além do futebol de cegos, a TV Globo já exibiu em compacto a cerimônia de abertura e deve fazer o mesmo com o encerramento. Diariamente, no fim da tarde, o canal aberto levará ao ar o programa 'Volta Paralímpica', sob comando do narrador Vinicius Rodrigues e da paratleta Ádria Santos, mulher com maior número de medalhas para o Brasil em Jogos Paralímpicos, com 13 pódios no atletismo. Na atração, serão exibidos os melhores momentos e um resumo do dia.

Na internet, o Globoplay vai reproduzir as transmissões do sportv2 para assinantes do pacote '+ Canais', e também terá transmissão simultânea de tudo o que estiver ao vivo na TV Globo de graça.