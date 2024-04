Tudo o que você precisa saber sobre Libertadores e Sul-Americana 2024 na TV

Essa regra só vale na fase de grupos. Nos mata-matas, a TV Globo só pode escolher um jogo, ida e volta, e tem que mostrar para todo o país. É o que acontecerá com o SBT desde agora na Copa Sul-Americana, já que o contrato do canal de Silvio Santos com a Conmebol não contempla duas partidas por rodada no estágio de grupos.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Libertadores

O SBT estreia hoje com Racing-URU x Corinthians na Copa Sul-Americana. Os jogos deste torneio na emissora de Silvio Santos vão passar sempre às 21h30 (horário de Brasília) nas terças-feiras. O primeiro duelo terá narração de Cleber Machado. Toda partida exibida pelo SBT também fica disponível de graça no canal SBT Sports no YouTube, mas com transmissão alternativa comandada por Diguinho Coruja.

Na TV Globo, os dois primeiros jogos amanhã serão Alianza Lima-PER x Fluminense e San Lorenzo-ARG x Palmeiras. A emissora ainda não divulgou as escalas e a divisão de praças. Se repetir o esquema do ano passado, Globoplay e o ge mostram as partidas para as respectivas praças onde a TV aberta está transmitindo também o mesmo jogo.

2 - ESPN tem pacotes principais e estreia com 50 horas de grade ao vivo

Os canais ESPN continuam com os principais pacotes de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana, o que garante a escolha dos melhores jogos para a sua audiência. Hoje, a emissora da Disney já estreia com um jogo exclusivo do Flamengo. A estreia do time de Tite na luta pelo tetra da Libertadores será vista apenas na ESPN ou no Star+, serviço de streaming pago da mesma empresa.

A ESPN enviou profissionais para Colômbia e Argentina, onde eles vão cobrir, além de Millonarios-COL x Flamengo, hoje, também a estreia do Palmeiras diante do San Lorenzo-ARG amanhã. O jogo do Rubro-Negro terá ainda uma transmissão extra no Star+ com os recursos Multicam, com tela dividida, diversos ângulos e estatísticas em tempo real. A programação especial vai somar 50 horas de grade ao vivo entre hoje e quinta-feira.