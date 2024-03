'Grande Prêmio' fará 6 horas de transmissão ao vivo na Fórmula E em SP

O canal do site 'Grande Prêmio', especializado em automobilismo, vai transmitir a etapa de São Paulo da Fórmula E neste fim de semana. Com produção da LiveSports, a equipe do veículo promete levar ao ar mais de seis horas de transmissões ao vivo a partir de hoje. O 'GP' tem a exclusividade da categoria no YouTube brasileiro.

"[Os trabalhos] estendem por sexta e sábado, com absolutamente tudo ao vivo, com direito a pré-corrida de uma hora e um briefing especial após a prova. Serão mais de seis horas de transmissão com uma grande equipe, tanto na frente quanto atrás das câmeras, que vão pôr a audiência dentro do Anhembi com a gente", disse o CEO do Grande Prêmio, Victor Martins.

Nesta sexta-feira (15), o treino livre vai ar entre 16h25 e 17h15. Amanhã, o Grande Prêmio transmite outra sessão entre 7h25 e 8h15, a classificação entre 9h40 e 11h03, e a corrida entre 14h03 e 15h30. O trabalho vai mobilizar 17 profissionais para o evento que acontece no Sambódromo do Anhembi.