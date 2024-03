Sportv estreia documentário sobre Maria Lenk em homenagem ao Dia da Mulher

"A série é uma homenagem à vida e ao legado de Maria Lenk, uma mulher inspiradora que abriu caminho para tantas atletas no esporte brasileiro. Foi uma honra dirigir este projeto e compartilhar a história extraordinária de Maria com o mundo", ressalta a diretora Rosane Araújo.

O conteúdo conta com entrevistas com nadadores brasileiros que também fizeram história na modalidade, como Ana Marcela Cunha, Poliana Okimoto, Gustavo Borges e Ricardo Prado.

"A história da Maria Lenk e imaginar tudo que ela fez, naquela época, parece um filme. Mas de fato a Maria Lenk passou por tudo isso", disse a campeã olímpica Ana Marcela Cunha.

Além da exibição no sportv em TV paga, o material ficará disponível no streaming para assinantes do 'Globoplay + Canais', com os dois primeiros episódios na sexta e os dois últimos no sábado, seguindo a mesma lógica do canal.

Além das entrevistas, o documentário também conta com a participação da atriz Irene Ravache interpretando as correspondências trocadas entre Maria e seus familiares e amigos, além do apresentador Léo Batista, que fez a locução de notícias sobre a nadadora.

A nadadora Stephanie Balduccini, destaque da nova geração nas piscinas, também participa fazendo a narração das cenas de ficção com a leitura das "cartas que Maria Lenk poderia ter escrito para ela". As gravações foram feitas no Brasil e nos Estados Unidos. Também deram seus depoimentos nomes como Patrícia Amorim, Fabíola Molina e Mariana Brochado, além da campeã olímpica Jackie Silva, do vôlei de praia.