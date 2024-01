Com a MP do Mandante, o Athletico fechou um contrato com a LiveMode e passou a oferecer o PPV de seus jogos do Brasileirão no Furacão Play, depois nomeado como Furacão Live, hoje Rede Furacão. Além disso, fez parcerias de transmissão com a Twitch, inclusive proporcionando algumas das primeiras oportunidades de exibições de futebol ao vivo no canal do streamer Casimiro Miguel na plataforma.

Em agosto de 2020, a Globo entrou com a ação na Justiça questionando o fato de o Athletico usar uma mudança na lei sobre um campeonato que já tinha contratos assinados anteriormente. A emissora tinha os outros 19 clubes da Série A sob contrato de PPV para exibição de seus jogos no Premiere.

Em 2019, tirando algumas partidas do Palmeiras, que demorou cinco rodadas até fechar com a Globo, o pay-per-view só não teve os jogos do Athletico, seja em casa ou fora, respeitando a lei vigente à época. A Globo entendia que a medida provisória não poderia retroagir para mudar as regras de transmissão de um campeonato que já tinha seus direitos comercializados.

O UOL Esporte acessou na época o pedido da Globo. A emissora acusava o clube paranaense de fazer "jogo de cena" e usar um grupo de sócios para conseguir uma decisão favorável na Justiça para transmitir um duelo contra o Goiás, logo na segunda rodada do Brasileirão 2020. A emissora queria uma liminar impedindo o Athletico de exibir as partidas, cobrando uma indenização de R$ 2 milhões por perdas e danos causados ao Premiere por jogo exibido no PPV próprio.

Na sentença, publicada nesta quinta-feira (25) no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a juíza Adriana Benini considerou o pedido da Globo improcedente porque o Athletico não fazia parte do contrato com os demais clubes da Série A do Brasileirão. A magistrada disse que o direito de exclusividade da emissora em pay-per-view não se aplica a quem não assinou esse acordo.

"Repisa-se, a exclusividade alegada pela rede GLOBO nunca teve incidência sobre os jogos do ATHLETICO PARANAENSE na TV fechada, pois tal direito, pelo regime anterior, jamais poderia ser cedido unilateralmente por uma das equipes e muito menos imposta contratualmente, sem a anuência de uma das partes, como quer crer a Autora [Globo]", escreveu Adriana, que também julgou improcedente o pedido para invalidar o contrato entre Athletico e a LiveMode.