O Globo Esporte vai estrear amanhã um quadro especial no dia em que faltarão seis meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Batizado como "À Bientôt, Paris", comandado pelo correspondente Guilherme Pereira, terá episódios quinzenais no noticiário esportivo da emissora, atualizando os preparativos para o evento e mostrando histórias e curiosidades sobre a sede.

A estreia terá a passagem do repórter pelo Palácio de Versalhes, espaço que receberá competições do hipismo, algumas provas do pentatlo moderno e um trecho da maratona. O local, um dos pontos turísticos mais visitados da França, tem exposições durante o dia de 60 mil peças de arte espalhadas por cerca de 700 quartos.

No palácio também é realizada uma festa, o baile do século, inspirada na moda e música dos anos 1850 a 1920, com ingressos que variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil na conversão, além de exigir dos participantes o uso de trajes da época.