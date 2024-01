"É um campeonato que representa os valores e a história esportiva da TV Cultura e do nosso Estado. E por isso cumpre um papel da maior importância na nossa grade esportiva", disse o diretor de Esportes da emissora, Vladir Lemos.

A Série A2 é disputada por 16 equipes que brigam por duas vagas na elite do Paulistão em 2025. Além de Oeste (Barueri) e São José (São José dos Campos), estarão no torneio o Capivariano (Capivari), Comercial (Ribeirão Preto), Ferroviária (Araraquara), Juventus (São Paulo), Linense (Lins), Monte Azul (Monte Azul), Noroeste (Bauru), Portuguesa (Santos), Primavera (Indaiatuba), Rio Claro (Rio Claro), São Bento (Sorocaba), Taubaté (Taubaté), Velo Clube (Rio Claro) e o XV de Novembro (Piracicaba).

Além do Paulistão A2, a TV Cultura possui outras competições no acordo firmado com a FPF (Federação Paulista de Futebol), como a Copa Paulista (que dá vagas para a Série D do Brasileirão e para a Copa do Brasil) e as semifinais e finais do Paulistão Feminino.

Confira a lista de jogos previstos com transmissão da TV Cultura na primeira fase da Série A2:

20/01 - Oeste x São José

27/01 - São Bento x XV de Piracicaba

03/02 - Capivariano x Juventus

10/02 - Juventus x XV de Piracicaba

17/02 - Oeste x Noroeste

24/02 - Portuguesa Santista x Comercial

02/03 - São José x Portuguesa Santista

09/03 - Capivariano x Portuguesa Santista

16/03 - Oeste x Juventus

Todos esses jogos estão programados para as 15h (horário de Brasília). As tabelas e as programações de todos os campeonatos e emissoras estão sempre sujeitos a alterações.