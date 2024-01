2 - Desempenho da CazéTV nos grandes eventos

A CazéTV já cresceu muito em 2023 com as transmissões de competições como a Copa do Mundo Feminina, Mundial de Clubes, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Alemão, jogos do Vasco e do Botafogo no Carioca, outros eventos da Fifa, e até mesmo atrações alternativas, como o X1 e a Copa Acerj, torneio de imprensa do Rio de Janeiro.

Para 2024, o canal feito em parceria pelo streamer Casimiro Miguel e pela LiveMode, chegará com novas aquisições de direitos importantes. A CazéTV terá um pacote de 25 jogos exclusivos da Eurocopa, que será realizada na Alemanha entre junho e julho, compartilhando a final do torneio com a TV Globo e o sportv. Além disso, o canal terá a exclusividade da Liga Europa e da Conference League a partir da próxima temporada europeia, no meio do ano.

No começo da temporada, a CazéTV transmite a Copinha e também vai ter um pacote grande de jogos (45 só na fase de grupos) do Paulistão, já que foi escolhido pelo YouTube para a exibição do estadual, que até 2023 estava no canal oficial do torneio na plataforma.

O desempenho da CazéTV, tanto em audiência como em faturamento comercial, será decisivo para o futuro do futebol na mídia esportiva, indicando tendências para os próximos anos. Ainda nesse campo, o Canal GOAT, lançado nas transmissões no meio do ano passado, também vem crescendo e terá três estaduais no começo de 2024: Carioca, Pernambucano e Cearense. Vale a pena ficar de olho nesses dois canais.

3 - Rendimento do Paulistão na Record

Depois de virar notícia por várias baixas no esporte com a saída de nomes como Lucas Pereira, Roberto Thomé e Mylena Ciribelli, a Record chega ao Paulistão 2024 diferente. A emissora não conseguiu manter Cleber Machado na narração. Após um acordo pontual para fazer as finais da edição do ano passado, o narrador fechou com o SBT, onde fez jogos da Copa Sul-Americana, Champions League e ganhou um programa semanal em 2023.