O técnico Abel Ferreira será uma das pessoas entrevistadas na reportagem especial que o programa "Esporte Espetacular" vai exibir no próximo domingo (7) sobre a passagem de Luiz Felipe Scolari pela seleção portuguesa entre 2003 e 2008.

O atual comandante do Palmeiras era jogador e chegou a ser convocado por Felipão. Abel foi chamado pela primeira vez para defender as cores de Portugal pelo treinador brasileiro, que também é ídolo no clube que comanda atualmente.

"Em Portugal ele não ganhou absolutamente nada, mas ganhou uma coisa de todos os portugueses, uma admiração e um respeito, um carinho absurdo, pode ter certeza", disse Abel Ferreira à TV Globo no material que irá ao ar com assinatura do repórter Guto Rabelo.