O projeto social "Doe Gols", que o canal sportv realiza em parceria com a "Play For A Cause" e a Centauro, vai encerrar a temporada com um jogo festivo que terá a participação de atletas e jogadores amanhã no Rio de Janeiro.

O evento terá transmissão ao vivo do sportv e será realizado na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, zona oeste da capital fluminense, a partir das 17h (horário de Brasília), só para convidados. Serão realizadas duas partidas diferentes.

O duelo preliminar será exibido pelo sportv2, que abre a transmissão às 16h45. Essa partida será um confronto entre "Amigos do Sorriso Maroto" e "Amigos do Revelação", unindo dois dos maiores grupos de samba e pagode do Brasil. Além do canal pago, a exibição ficará disponível no YouTube, pelo canal do ge, e nos perfis do sportv no Instagram e TikTok. A narração será de Marcio Meneghini, com comentários de Pedro Moreno.