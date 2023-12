O Campeonato Inglês tem mais uma edição da famosa rodada do "Boxing Day" no dia seguinte ao Natal. Além disso, a Premier League não para durante o fim do ano, garantindo à Disney a possibilidade de transmissão de 26 partidas entre os dias 22 e 31. Os principais destaques serão Liverpool x Arsenal, no dia 23, Manchester United x Aston Villa, no dia 26, Brighton x Tottenham, no dia 27, e Arsenal x West Ham, no dia 28.

No futebol americano, a NFL terá Baltimore Ravens x San Francisco 49ers no dia 25 de dezembro às 22h15. O jogo será transmitido pela ESPN 2 e pelo Star+. Além disso, a rodada de domingo com a "RedZone" do Star+ vai acontecer normalmente no último dia do ano.