A Copinha é mais um torneio anunciado pela CazéTV para a temporada 2024, que já contava com as transmissões garantidas do Paulistão, Eurocopa, Brasileirão (jogos do Athletico como mandante), Olimpíadas, Campeonato Alemão e o X1.

Recentemente, a FPF já tinha anunciado a Globo (com sportv e TV Globo) e o YouTube como detentores dos direitos de transmissão da Copinha 2024. O torneio começa no dia 2 de janeiro e terá a final tradicionalmente disputada no aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro.