Este sábado, dia 21 de outubro de 2023, teve esporte de manhã até o fim da noite com amplos destaques no noticiário. No momento em que escrevo esta coluna, por volta de 21h30 (horário de Brasília), a página inicial do UOL tem na manchete a vitória do São Paulo sobre o Grêmio, pelo Brasileirão, logo abaixo tem chamadas para as coberturas em tempo real dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e da final da Libertadores Feminina entre Corinthians e Palmeiras.

Nos blocos de destaques, a vitória da equipe masculina de natação do Brasil na final do revezamento 4x100 do Pan, bem como a medalha de bronze do time feminino. evento teve mais de 10 medalhas brasileiras hoje, com destaque também para a dobradinha de Rayssa Leal e Pâmela Rosa no skate street feminino.

Descendo um pouco mais, vemos mais uma vitória de Max Verstappen na Fórmula 1, agora na corrida sprint do GP dos Estados Unidos. Todos esses temas e acontecimentos tiveram algo em comum: ficaram fora da TV aberta tradicional.