Os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 começam oficialmente hoje com a realização da Cerimônia de Abertura, marcada para as 20h (horário de Brasília). O evento vive uma situação bem diferente nesta edição em comparação as anteriores na mídia: está fora da TV no Brasil. As transmissões serão apenas pela internet, com destaque para a CazéTV, que nos últimos tempos vem operando "milagres" com diversas competições.

"Milagre", é claro, é apenas um jeito de falar. Há muito trabalho e estratégia no canal produzido pela LiveMode em parceria com o streamer Casimiro Miguel. Foi assim que, mesmo com muita gente imaginando que não haveria espaço para fazer audiência com a Copa do Mundo do ano passado, no Qatar, já que "quase todos os jogos já estariam na TV Globo, mesmo", a CazéTV conseguiu bater recordes de audiência no YouTube, chegando a picos de quase 7 milhões de aparelhos conectados ao mesmo tempo.

Contando atualmente com mais de 9 milhões de inscritos no YouTube, a CazéTV ostenta outras marcas importantes, como mais de 1,5 milhão de aparelhos simultâneos na Copa do Mundo Feminina, em agosto deste ano, e algumas até inacreditáveis, como os 170 mil no YouTube e mais 58 mil na Twitch com a final da Copa Acerj 2023, um campeonato de futebol society (fut7) da imprensa do Rio de Janeiro.