A derrota da seleção brasileira para o Uruguai, na noite de ontem (17), rendeu bons números e recordes de audiência para a TV Globo. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o jogo do Brasil marcou média de 32 pontos no Rio de Janeiro, com 51% de participação sobre o total de televisores ligados no período com bola rolando.

Essa foi a maior audiência de uma partida da seleção brasileira no RJ valendo por eliminatórias da Copa do Mundo desde outubro de 2017, há seis anos, quando o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 em jogo realizado no Allianz Parque. O resultado de ontem também elevou em 19% a audiência média da faixa horária em comparação com as quatro terças-feiras anteriores.

Em São Paulo, a transmissão de Uruguai 2 x 0 Brasil rendeu uma média de 27 pontos no Ibope, com 46% de participação. O aumento de audiência foi de 17% no horário. Foi o maior índice obtido por uma partida da seleção nas eliminatórias desde 2020, na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia.