"É uma marca extremamente relevante em menos de três meses de operação. Só demonstra que o Canal GOAT trouxe uma proposta que agradou a audiência. E atingir esse número durante a Libertadores Feminina, um produto que o canal apostou e transmitiu todos os jogos, é a cereja do bolo", disse Ricardo Taves, cofundador e CEO do GOAT, à coluna.

A marca tem apostado em conteúdos gratuitos para o público de competições diversas, colocando um player diferente em um campo de mercado que vinha sendo explorado, por exemplo, pela CazéTV, canal produzido em parceria pela LiveMode e o streamer Casimiro.

O surgimento do GOAT veio com ampla expectativa em julho, quando foi anunciada a presença de Antonio Tabet no projeto como sócio e cofundador. Tabet participou da criação de canais como o Porta dos Fundos e já foi vice-presidente de comunicação do Flamengo.

O GOAT transmite a Libertadores Feminina por completo de forma gratuita, e o portfólio do canal inclui ainda eventos como o Campeonato Alemão (Bundesliga), a Liga Saudita, a Copa Argentina, a liga de futebol feminino dos EUA (NWSL), a Série C do Brasileirão, o NBB (Novo Basquete Brasil) e agora também os jogos do Vasco como mandante no Carioca Feminino de futebol.

O canal já coleciona números como 1,7 milhão de visualizações em um único duelo do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na Liga Saudita, na derrota por 2 a 0 para o Al-Taawoun. A competição, aliás, tem sido responsável por algumas das maiores audiências do GOAT.

Com a Conmebol, o GOAT tem um acordo mais amplo que envolve ainda transmissões da Libertadores Sub-20, Libertadores Futsal (masculina e feminina), eLibertadores, Libertadores de Futebol de Areia, além de transmitir jogos das principais competições de clubes da entidade, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, em português para países como Reino Unido, Irlanda e Japão.