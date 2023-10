A Globo comprou os jogos da seleção brasileira ainda em maio deste ano, mas o pacote completo com os direitos das outras nove seleções só saiu meses depois, quando o início das eliminatórias já se aproximava. Com cada país sendo "dono" dos seus jogos, por mais que as federações muitas vezes terceirizem para agências o papel de vender esses direitos, a prerrogativa de marcação das partidas segue sendo dos mandantes.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A Conmebol faz o trabalho de divulgar a tabela oficial, mas os interesses das emissoras locais prevalece. Por exemplo, na primeira data da atual edição das eliminatórias, o Brasil encarou a Bolívia às 21h45, horário também muito usado pela TV Globo ao longo do anos. O jogo era em casa. Quando a seleção foi para o Peru fazer sua primeira partida como visitante, a emissora precisou se adaptar para transmitir o duelo às 23h, já que os peruanos escolhem transmitir às 21h no horário local deles.

Tanto é que Peru x Argentina, hoje, também será às 23h no nosso fuso horário, assim como Peru x Venezuela, na data Fifa de novembro. No caso da seleção brasileira nesta terça, houve uma preferência uruguaia pela janela cheia das 21h, razão pela qual a TV Globo terá que se adaptar.

O curioso é que o Uruguai não apresenta um padrão definido. A estreia como mandante, contra o Chile, foi às 20h. Em novembro, jogando em casa diante da Bolívia, os uruguaios marcaram o jogo para as 20h30.

Na última quinta-feira (12), no empate com os venezuelanos, o jogo da seleção brasileira foi marcado para as 20h30 locais em Cuiabá para contemplar o horário padrão da emissora carioca no fuso de Brasília, 21h30.

Para novembro, a situação de outubro vai se repetir. De acordo com a tabela divulgada pela Conmebol, a seleção brasileira enfrentará a Colômbia no dia 16, fora de casa, às 19h locais, o que significará 21h no horário de Brasília. Mais uma vez, a TV Globo precisará fazer modificações na grade. Hoje, por causa de Uruguai x Brasil, o JN vai começar às 19h30, e o capítulo de "Terra e Paixão" vai ao ar a partir das 20h05.