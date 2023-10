De acordo com documento oficial da entidade, a licitação para o Brasil foi aberta em 24 de abril deste ano, com prazo final para envio de propostas marcado para 22 de maio. Apesar disso, não houve qualquer finalização oficial do processo.

No restante da América Latina, a concorrência foi realizada no ano passado e já apontou a Disney como vencedora, mas esses direitos não incluem o Brasil. A Sky levou os direitos no México.

3 - Champions League (2024/25 a 2026/27)

A Champions League está em sua última temporada do contrato atual feito a partir de processo de concorrência realizado pela Uefa em 2021, e que indicou o SBT como detentor dos direitos na TV aberta e a Warner Bros. Discovery (dona da TNT Sports) na TV paga e streaming.

Para o próximo ciclo de direitos de três temporadas, que vai pegar já o novo formato da Champions com 36 times e a substituição da fase de grupos por uma "fase de liga", o processo de licitação no Brasil foi lançado em 22 de fevereiro, com data-limite para envio de propostas até 21 de março.

Desde então, são quase sete meses de silêncio total da Uefa. A concorrência não é conduzida pela mesma agência que negocia a Eurocopa. Enquanto a competição de seleções é vendida pela agência CAA Eleven, o torneio de clubes é propriedade negociada pela Team.