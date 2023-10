A CBF divulgou um "pacotão" de mudanças na tabela do Brasileirão 2023 neste domingo (8). No campo da mídia, o principal destaque é a saída do clássico Palmeiras x São Paulo da TV aberta, no dia 25, ficando exclusivo do Premiere. A TV Globo passa a transmitir Cuiabá x Corinthians às 21h30 (horário de Brasília) do mesmo dia, uma quarta-feira.

Ao todo, foram 13 alterações em partidas do mês de outubro com a justificativa de que as finais da competições da Conmebol e as necessidades da Globo, detentora dos direitos de transmissão, demandariam ajustes que já eram avisados na última tabela detalhada publicada pela CBF em 12 de setembro.

Na 27ª rodada, na volta da data Fifa, por exemplo, Fluminense x Corinthians foi adiado de quarta-feira (18) para quinta (19), mantendo o horário das 21h30, mas perdendo a transmissão da TV Globo, que agora vai transmitir Goiás x São Paulo nessa faixa como o jogo de SP. O duelo entre o time goiano e o Tricolor estava marcado originalmente para as 20h e foi modificado para começar uma hora e meia mais tarde.