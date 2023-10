Os jogos simultâneos do Campeonato Inglês agora terão transmissão multitelas no Star+, serviço de streaming por assinatura da Disney. A novidade estreia neste fim de semana com as partidas do sábado (7) às 11h (horário de Brasília). Serão quatro duelos ao mesmo tempo em uma só tela.

As quatro telas vão exibir Fulham x Sheffield United, Burnley x Chelsea, Manchester United x Brentford e Everton x Bournemouth. O conteúdo terá produção em português feito pela ESPN do Brasil. Alex Tseng será o apresentador do "Mosaico Premier League" nesta estreia, acompanhado por André Donke nos comentários.

O mosaico funcionará durante todo o tempo de bola rolando nas quatro partidas, que ficarão em tela dividida, em um modelo parecido com o que o Premiere já usa em jogos do Brasileirão há alguns anos. A ideia é repetir sempre nas faixas de sábado pela manhã, que costumam ter mais de um jogo ao mesmo tempo.