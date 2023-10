A partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, que deu ao Fortaleza a classificação inédita para a grande decisão do torneio após vencer o Corinthians por 2 a 0, conquistou o recorde de audiência do SBT na temporada 2023 em São Paulo. O jogo marcou média de 15,9 pontos durante o período com bola rolando, entre 21h30 e 23h25, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media.

No mesmo horário, a TV Globo liderou com 19 pontos. A Record ficou em terceiro lugar com 5,9 pontos, 10 a menos que o SBT. A Band foi a quarta colocada e marcou 1,1 ponto no período. O SBT ficou com 26% de participação sobre o total de televisores ligados. A audiência do canal de Silvio Santos cresceu 20% em relação ao jogo anterior.

No segundo tempo, quando não enfrentou mais a novela das nove, "Terra e Paixão", o jogo conseguiu a liderança para o SBT. Entre 22h33 e 23h25, a emissora fez média de 16,57 pontos e superou em 12% a audiência da TV Globo. O pico foi registrado às 23h04, quando Fortaleza x Corinthians conseguiu 17,3 pontos.