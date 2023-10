As duas emissoras têm, portanto, possibilidades consideráveis de aumentarem suas audiências com disputas de pênaltis, caso as partidas terminem empatadas ao fim dos 90 minutos regulamentares. E já garantem um brasileiro em suas respectivas finais.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Libertadores

A situação do SBT é diferente. Na outra semifinal da Sul-Americana não há clubes brasileiros. O adversário de Fortaleza ou Corinthians será quem passar de Defensa y Justicia-ARG x LDU-EQU. Ou seja, o adversário não deve afetar muito o rendimento do canal de Silvio Santos no Ibope no fim do mês. Mas há uma diferença entre os cenários dos dois brasileiros.

Uma vitória do SBT sobre a TV Globo no dia 28 de outubro é praticamente certa. Só falta saber "onde". Se o Corinthians for o finalista, o canal deve liderar no principal mercado publicitário do país, São Paulo, e também verá subir a audiência em locais onde a torcida corintiana possui grande representatividade, como o Paraná. Se for o Fortaleza, a vitória certamente será registrada na capital cearense, onde o SBT já coleciona bons resultados há mais de cinco anos com a Copa do Nordeste.

Já a TV Globo tem outra situação. A liderança com a final da Libertadores é praticamente certa em qualquer cenário, já que a emissora é a maior do país e só perde o primeiro lugar no Ibope quando a concorrência possui algum produto muito forte - ou quando o dela é muito fraco, o que não é o caso de uma final continental.

Assim como no caso do SBT, a diferença entre Internacional e Fluminense está na capital que vai dar uma audiência proporcionalmente maior no dia 4 de novembro, Porto Alegre ou Rio de Janeiro. Mas o peso da TV Globo deve garantir bons índices em São Paulo e outras praças. A questão é que do outro lado da chave há o Palmeiras, que pode potencializar os números no Ibope se estiver também na final.

Um Internacional x Boca, ou um Fluminense x Boca, qualquer um deles, vai ser um sucesso de audiência na TV Globo. Mas um Palmeiras x Internacional, ou um Palmeiras x Fluminense, tornaria o cenário muito melhor. A Globo ficou vendo à distância o SBT fazer três finais brasileiras consecutivas na Libertadores entre 2020 e 2022. Ter essa oportunidade de novo (a emissora carioca já mostrou São Paulo x Athletico e Internacional x São Paulo, em 2005 e 2006) seria o auge possível entre as opções na mesa.