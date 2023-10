A curiosidade de fato está sobre o Ibope em São Paulo. O público paulista, que tem pouca tradição de valorizar jogos de futebol sem a presença de seus times, vai se interessar pelo Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda em busca de um título inédito na Copa Sul-Americana? Quanto de audiência esse público interessado poderá representar? O "Caldeirão", com Marcos Mion, terá sua liderança ameaçada?

Futebol, de fato, enfrenta nos últimos anos uma queda nas audiências em relação aos números da década passada, inclusive na TV Globo. Mas hoje, com streaming entrando na medição do Ibope e uma geração com novos hábitos de consumo, aprendemos desde 2020 que fica até errado fazer tais comparações. Uma final com o Fortaleza, ainda que não lidere contra a TV Globo em São Paulo, será bem-sucedida se aumentar a audiência média que o SBT faz nas tardes de sábado na região.

No último sábado (30), por exemplo, o SBT não passou dos 3 pontos de média com o "Programa Raul Gil" e o "Cinema em Casa". A maior média do dia, inclusive, foi do programa "Bake Off Brasil", que registrou 4,1 pontos. É bem possível acreditar que a final da Sul-Americana com o Fortaleza consiga marcar mais que isso, mesmo sem times paulistas envolvidos.

Se isso acontecer, o SBT será convidado a repensar a forma como lida com a Copa do Nordeste desde que passou a transmiti-la em 2018. As transmissões, acertadas por um consórcio de afiliadas com o apoio da rede, sempre ficaram restritas aos estados da região.

Sempre que a coluna apurou, nos bastidores a informação recebida é de que seria preciso um acordo a parte para viabilizar a exibição nacional da decisão do torneio. Fãs de futebol perguntam anualmente em nosso canal se 'agora vai?', se o canal de Silvio Santos buscou esse acordo. Até agora isso não aconteceu.

A final da Sul-Americana com o Fortaleza em campo será uma excelente oportunidade de verificar o interesse que o futebol do Nordeste gera nos paulistas em grandes decisões. Um eventual sucesso não deveria ficar marcado como um caso isolado.