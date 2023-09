O duelo de ida da primeira semifinal da Copa Sul-Americana, entre Corinthians e Fortaleza, colocou a ESPN na liderança geral da TV por assinatura, de acordo com dados da Kantar Ibope Media para o grupo total de domicílios nesta mídia.

O canal esportivo da Disney registrou uma audiência 244% maior que o segundo colocado durante o período com bola rolando. Vale lembrar que essa partida, que acabou empatada em 1 a 1, também era transmitida em TV aberta pelo SBT, que teve como grande destaque a estreia do narrador Cleber Machado e marcou sua melhor audiência com futebol na temporada.

Além do jogo ao vivo, a ESPN também liderou com o pré-jogo. O ESPN FC 2ª Edição ficou 10% acima do segundo colocado, enquanto o SportsCenter teve vantagem de 26% com a cobertura do duelo brasileiro da Sul-Americana. O pós-jogo liderou entre os canais esportivos.